Chicago Bulls beenden Raptors-Siegesserie

Boston müht sich zu Sieg in New Orleans

Titelverteidiger Boston Celtics mühte sich zu einem 118:116 bei Nachzügler New Orleans Pelicans. Jayson Tatum sorgte in letzter Sekunde für die Entscheidung. Er kam mit 27 Punkten auf einen Zähler weniger als Jaylen Brown. In Philadelphia ging ein Offensivspektakel mit 137:134 an die Denver Nuggets. Jamal Murray (31) und Nikola Jokic (28) führten das Team aus Colorado an. Für die 76ers waren 42 Punkte von Tyrese Maxey nicht genug. Die San Antonio Spurs fegten mit 144:118 über die Milwaukee Bucks hinweg, nachdem sie zur Halbzeit noch 70:71 zurückgelegen waren. Victor Wembanyama verzeichnete 30 Punkte, 14 Rebounds und sechs Blocks aufseiten der Texaner. Beim Gegner standen für Giannis Antetokounmpo 35 Zähler und ebenfalls 14 Rebounds zu Buche.