Philadelphia: Flugzeug mitten in Stadt abgestürzt

Am Freitag stürzte in einem belebten Viertel von Philadelphia ein Jet mit sechs Insassen ab. Bei dem Flugzeug handelte es sich um einen medizinischen Transport. Laut Angaben der Betreiberfirma befanden sich vier Crew-Mitglieder sowie ein minderjähriger Patient in Begleitung an Bord. „Derzeit können wir nicht bestätigen, ob es Überlebende gibt“, heißt es.