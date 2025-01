Traumstart! Neumayers Sieg ist schon halbe Miete

Zwar waren es „nur“ rund 1000 Zuschauer, die Österreichs Daviscup-Herren anfeuerten, doch die sorgten von Beginn an für beste Stimmung und sorgten dafür, dass Lukas Neumayer einen echten Heimvorteil genoss. Die Auslosung war ja nicht optimal gewesen, denn das erste Einzel war von der Papierform her dasjenige unter den fünf Matches, in dem die Erfolgsaussichten am geringsten standen. Mit Neumayer forderte der Weltranglisten-219. Finnlands besten Spieler Otto Virtanen, der aktuell auf Rang 97 geführt wird.