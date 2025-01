Sechs Gründe für die Horror-Königsklasse

Wer dachte, dass bei einer schlechten Defensive wenigstens die Offensive performt, der irrt. Nur fünf Treffer erzielte der Vizemeister in der Ligaphase. Noch schlechter waren nur Bologna (vier) und Bern (drei). Auch bei den Abschlüssen rangieren die Bullen fast am Ende der Tabelle. 75 Mal schoss man aufs Tor, 20 Mal traf man es auch – das bedeutet in der Rangliste Platz 33 bzw. 34. Zum Vergleich: Leader FC Bayern München bewegt sich in ganz anderen Sphären (184 Versuche/70 auf den Kasten).