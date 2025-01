Lilly Becker: „Ich war eine Nacht im Gefängnis“

„Das war das ganze Licht aus auf der Insel. Das Auto komplett kaputt“, schildere Lilly ihren Kollegen in der Folge am Freitagabend, berichtet RTL.de in einer Mini-Vorschau. Ihr Freund habe daraufhin die Polizei gerufen, die die heftig protestierende Lilly mit auf die Wache nahm: „Ich war total irre. Lasst mich raus. Lasst mich raus. Im Polizeibüro war ich immer noch stur.“