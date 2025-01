Lilly Becker: Nach Dschungel nackt im „Playboy“?

Und verriet zudem: „Man sagt ja immer: Geht was Schönes, kommt was Schönes. Mein Vater ist am 20. April 2021 verstorben. Am 16. April habe ich ihn das letzte Mal umarmt, als er noch lebte. Zwei Jahre später, mit 21 Jahren, bin ich Mama geworden am 16. April. Wenn ich mit meiner Tochter am Grab bin, sagt sie immer ,Opa‘ – boah Gänsehaut.“ Maurice ist sich sicher: „Dein Vater hat dir die kleine Maus geschenkt. Glaub‘ mir, die sehen das oben – 1000 Prozent!“