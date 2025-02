Unsere Lebensmittel: Wann wird Haltung gezeigt?

Harter Preiskampf

In Österreich ist die Landwirtschaft kleinstrukturiert. Unsere Bauern haben nur eine Überlebenschance, in dem sie hochwertig produzieren. Durch das Mercosur Abkommen geraten sie in einen noch härteren Preiskampf. Sie können gegen Kontinente wie Südamerika, in denen die Auflagen für Tierhaltung oder Pestizideinsatz nicht annähernd so hoch sind wie bei uns, nicht mithalten. Konsumenten und die großen Handelsketten (siehe Stimmen unten) fordern zu Recht Transparenz bei unseren Lebensmitteln.