Motorradfahrer tödlich auf Autobahn verunglückt

Ein Todesopfer forderte ein Unfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der Rheintalautobahn (A14) zugetragen hat. Gegen 6.15 Uhr war ein 59 Jahre alter Motorradfahrer auf der rechten Fahrspur in Richtung Tirol unterwegs. Direkt hinter ihm fuhr ein 24-Jähriger in einem Kleinlaster.