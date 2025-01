„Tatort“ aus Stuttgart: Ein intensives Kammerspiel

Es ist ein ungewohnt direkter Start ins Geschehen. Die ersten Szenen flackern blitzschnell auf, es fällt ein Schuss, man befindet sich mitten im Ungewissen. Im neuen „Tatort: Verblendung“ (20.15 Uhr, ORF2) geht der Handlungsstrang schon von der ersten Sekunde an direkt in die Nieren. Nach dem fulminanten Beginn geht die Handlungsschlaufe neun Stunden in die Vergangenheit. Kommissar Thorsten Lannert (Richy Müller) wird zu einer Stuttgarter Filmpremiere zum Thema Demokratie eingeladen, windet sich aber raus und überlässt Kollege Sebastian Bootz (Felix Klare) die Teilnahme.