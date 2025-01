„Diffuse“ Situation um ÖFB-Kicker Xaver Schlager

Das Comeback von ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager beim deutschen Bundesligisten RB Leipzig wird sich weiter verzögern. Wie RB-Trainer Marco Rose am Mittwoch nach der 0:1-Niederlage in der Champions League bei Sturm Graz erklärte, seien die Knieprobleme, an denen der 27-jährige Mittelfeldspieler derzeit laboriert, diffus.