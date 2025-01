Ihr Überraschungs-Baby schreibt Geschichte

Am Mittwoch gab der belgische Palast die freudige Nachricht heraus: „Prinzessin Maria Laura und Herr William Isvy freuen sich, die Geburt ihres Sohnes Albert bekannt zu geben, der am Sonntag, dem 26. Jänner, in Brüssel geboren wurde.“ Mit einem Gewicht von 3,5 kg sei der Kleine wohlauf, ebenso wie seine stolze Mama.