Venedig: Karneval-Fans müssen keine Gebühr zahlen

Der Beginn der Dekadenz

Der diesjährige Karneval steht ganz im Zeichen des 300. Geburtstags von Giacomo Casanova, dem legendären Frauenhelden des 18. Jahrhunderts. Die Feierlichkeiten beginnen am Valentinstag mit einer großen Show am Markusplatz und entlang des Canal Grande, die ganz im Zeichen der Verliebten steht. Organisator Massimo Checchetto betont: „Mit Casanova feiern wir das 18. Jahrhundert, in dem Venedig seinen Höchstglanz, aber auch den Beginn seiner Dekadenz erlebte.“ Eine Inszenierung am Wasser wird die Verbindung zwischen der volkstümlichen Tradition und der Lagune hervorheben, ohne die all dies nicht existieren würde.