Vier von zehn Steirern wählen einen Lehrberuf

Die Möglichkeiten für Lehrlinge sind jedenfalls vielfältig. „In der Steiermark wurden im Vorjahr Lehrlinge in rund 170 Berufen ausgebildet. Metalltechnik ist nach wie vor der Top-Lehrberuf in unserem Bundesland. Er wird von fast 2000 Jugendlichen erlernt“, sagt Christian Kolbl, Leiter der Lehrlings- und Meisterprüfungsstelle in der Wirtschaftskammer. Es gibt aber auch seltene, spannende Berufe: So lernen aktuell zwei Steirer den Beruf Harmonikabauer, zwei Lehrlinge werden Glasbläser und einer Brunnenbauer!