Flugzeug geht kurz vor Start in Flammen auf

Bei dem Flugzeug handelte es sich um einen Airbus A321ceo der Billigfluglinie Air Busan. Die Maschine sollte am Dienstag als Flug BX-391 in Richtung Hongkong starten – doch kurz bevor sich das Flugzeug in die Lüfte schwang, brach ein Feuer im hinteren Teil aus. Die Flammen breiteten sich schließlich nach vorn aus.