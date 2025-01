Schwangere Megan Fox: Eisige Funkstille mit Kelly?

Mit ihrer On-off-Liebe haben Megan Fox und Machine Gun Kelly in den letzten Jahren für viele Schlagzeilen gesorgt. Aktuell erwartet die Schauspielerin von ihrem mittlerweile wieder Ex Nachwuchs. Doch zwischen den beiden soll eisige Funkstille herrschen. Gerüchte, zu denen sich der Papa in spe nun zu Wort meldete.