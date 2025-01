Die Saison in der Regionalliga Mitte wird man fertig spielen, dann steht der Gang in die steirische Landesliga an. „Die Kaderplanung läuft schon. Es wird einen massiven Kurswechsel geben. Wir setzen auf junge Spieler aus der Region“, so Krenmayr. Unterstützung seitens der Stadtgemeinde soll es geben. „Wir müssen alle gemeinsam den Verein in den nächsten Monaten über die Runden bringen, ihn stabilisieren und entschulden. Leoben hat riesiges Potenzial, das es zu nutzen gilt.“