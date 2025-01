Während der Corona-Jahre sei die Zahl der Flugpassagiere drastisch eingebrochen, in den Jahren 2023 und 2024 ist sie dann aber wieder drastisch nach oben gegangen. Jäger: „Und das trotz großer geopolitischer Krisen wie etwa Israel-Gaza und auch dem Ukraine-Krieg. Wenn der Krieg beendet ist, wird es rasch zu einer Wierderaufnahme der Flugverbimndung nach Kiew kommen, Ryanair hat das schon angekündigt. Bei den Verbindungen nach Moskau bin ich mir da derzeit nicht so sicher.“ Generell werde am Flughafen gerade der Teminal 3 erweitert. Insgesamt 70.000 Quadratmeter sollen dazukommen, das entspricht der Fläche von zehn Fußballfeldern. Jäger: „Wir wissen, wo unsere Schwächen sind und wollen den Passagieren am Terminal 3 daher künftig deutlich mehr Qualität bieten und zu einem Fünf-Sterne-Flughafen werden.