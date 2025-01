Ansturm der Fans: Polizei ändert Verkehrskonzept

Der Nacht-Riesentorlauf am Dienstag war für Fans und Einsatzkräfte das „Aufwärmen“ für den Slalom am Mittwoch. Die steirische Polizei sprach in einer ersten Bilanz von einem „durchwegs ruhigen Einsatzverlauf“, auch die Verkehrspolizei stellte keinerlei Probleme fest. „Sowohl die Anreise als auch die Abreise verliefen aus unserer Sicht zufriedenstellend. Das adaptierte Verkehrskonzept hat sich bestens bewährt“, sagt Jochen Heiling von der Landesverkehrsabteilung.