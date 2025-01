Finnland gegen Österreich ohne Melbourne-Sieger

Melzer sah in der Absage Heliövaaras aber „definitiv keinen Nachteil für uns. (...) Das spielt uns von den Chancen her in die Karten“, betonte der 43-Jährige. Sein Team ist bis auf den am Comeback arbeitenden Sebastian Ofner in Bestbesetzung. Neben den Doppelspezialisten Alexander Erler und Lucas Miedler bereiten sich auch Jurij Rodionov, Lukas Neumayer und Filip Misolic seit Montag im Schwechater Multiversum vor.