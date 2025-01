Hausbesitzer zittern um Öko-Förderung des Bundes

Neue Auflagen drohen

Kein Einzelfall! 26.000 Euro für eine Luftwärmepumpe sind kein Pappenstiel. Bislang war die Anschaffung dank Zuschüssen erschwinglich. „Bis zu 16.000 Euro vom Staat, 3500 Euro vom Land und finanzielle Vorteile über den Steuerausgleich – da sind an Kosten de facto 4000 bis 5000 Euro übriggeblieben“, erklärt ein Hausbesitzer im Bezirk Neusiedl am See aus eigener Erfahrung. Keine Unterstützung mehr, aber neue Umweltauflagen – das sei keine Lösung im Sinne des Klimaschutzes.