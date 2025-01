Jungwirth bleibt beim LASK, Siebenhandl zur Admira

Seit dem Alter von zehn Jahren schnürt Lukas Jungwirth seine Schuhe für die Schwarz-Weißen und durchschritt sämtliche Jahrgänge in der LASK Akademie OÖ. Im Juli 2020 feierte er sein Debüt für die Zweitvertretung der Linzer, im vergangenen Herbst folgte die Premiere im Trikot der Profis. Insgesamt hütete der 20-Jährige dreimal in der UEFA Conference League und dreimal in der Bundesliga das Tor der Oberösterreicher. Hinzu kamen sechs Einsätze als Kooperationsspieler für Admira Wacker.