In Brauchstumshochburg ist der Fasching gerettet

Seine eigenen Gesetze hat der Fasching in Ebensee. Der Auftakt findet nicht wie anderswo am 11. November statt. „Bei uns tut sich in der Zeit vor Weihnachten und danach so viel anderes. Deshalb starten wir meist erst fünf Wochenenden vor dem Aschermittwoch in den Fasching“, erklärt Johannes Scheck jun. vom Verein Ebenseer Fasching.