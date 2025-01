Laute Alarm-Signale aus der Faschingshochburg

Wieder Umzug in Kirchdorf

In Kirchdorf wechselt der Thron alle zwei Jahre, Sabrina I. und Jan I. mimen also zum zweiten Mal das Prinzenpaar. Ihr erstes Jahr überschattete die Absage des Umzugs wegen behördlicher Auflagen. „Für den heurigen Faschingssamstag ist alles auf Schiene“, so Präsident Roman Mitterndorfer. Auch in Vorchdorf ist die Prinzenpaar-Frage geklärt. Sophie I. und Fabio I. tragen in der Landesnarrenhauptstadt die Krone.