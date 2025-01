VGT: Protest am Heldenplatz gegen Tierquälerei

Mit den Worten „eine Koinzidenz, sowas kann man nicht erfinden“, kündigte die Moderatorin die Gedenkveranstaltung zum Holocaust am Wiener Heldenplatz an, die zeitgleich mit dem Jägerball in der Wiener Hofburg stattfand. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) schloss sich anlässlich des Jägerballs dem Protest an. Mehr als 100 Tierschützer und Tierschützerinnen beteiligten sich zum 43. Mal an der Demonstration gegen die Jagd.