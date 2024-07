Marlene Svazek nimmt jetzt auch Biber ins Visier

Jetzt geht es in Salzburg dem nächsten per EU-Recht geschützten Tier an den Kragen: Landes-Vize Marlene Svazek (FPÖ) ließ erheben, wieviele Biber aktuell in Salzburg angesiedelt sind. Das Ergebnis: Die Population der Nager wächst schnell. Rund 400 Tiere haben bereits 102 Reviere erobert. Und sie breiten sich weiter aus. Die Zuwachsraten liegen bei rund 30 Prozent. Besonders wohl fühlen sich die großen Nager im Flachgau mit 54 Gebieten.