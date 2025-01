Alle freigelassenen Hamas-Geiseln wurden verletzt

Einige hätten zudem andere schwere Verletzungen erlitten, sagte der Vize-Chef des Sanitätskorps, Avi Benov, am Montag. „Es wird für sie eine lange Zeit dauern, ehe sie sich erholt haben“. Einige der Frauen hätten keine medizinische Behandlung im Gazastreifen erhalten. Mehrere von ihnen sind in Tunneln festgehalten worden, einige alleine. Diese seien in einer schlechteren Verfassung als jene, die in Häusern und mit anderen Geiseln zusammen waren.