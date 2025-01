Bullen leihen belgischen Innenverteidiger aus

Der nächste Neuzugang ist fixiert. Nach Karim Onisiwo (vom deutschen Bundesligisten Mainz 05) holt Bundesliga-Vizemeister Salzburg Maximiliano Caufriez per Leihe vom französischen Zweitligisten Clermont Foot. Zuletzt war der 27-jährige Belgier aber Valencia ausgeliehen. In der La Liga war der Innenverteidiger allerdings nur in einem Pflichtspiel im Einsatz, oftmals gar nicht im Kader.