„Die Euphorie kommt mit dem Erfolg“

Wichtige Spiele bereits im Februar

„Wir sind selbst Schuld gewesen in der Hinrunde, haben ein-, zweimal nicht unsere Leistung erbracht“, hadert Zadrazil ein wenig. Dennoch können die Bayern zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf sein. Denn neben der Liga sind auch in der Champions League und im Pokal noch voll im Rennen um den Titel. In der Königsklasse erfährt man am 7. Februar den Gegner im Viertelfinale, im DFB-Pokal geht es am 12. Februar gegen Frankfurt um den Einzug ins Halbfinale. „Das wird eine sehr intensive Rückrunde. Aber ich freue mich, wenn es wieder losgeht.“ Um voll im Saft zu stehen, schufteten die Münchnerinnen eine Woche im Trainingslager in Sevilla. Am Wochenende schaute Zadrazil beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel vorbei.