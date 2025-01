Romanas Kaiser-Krapfen: Einfach zum Anbeißen!

Mehl, Zucker, Vanille, Butter, Eier, Milch – das sind die wichtigsten Zutaten für einen Krapfen. Aber für den „Kaiserkrapfen“ der frisch gekrönten Romana Nigitz aus St. Margarethen an der Raab reicht das noch nicht aus. „Ich arbeite nach einem alten Hausrezept“, erzählt sie. „Ich mache aber kein Geheimnis daraus.“ So verwendet sie beides, Orangen- und Zitronenschalen als Zutat, „das machen nicht viele so“. Außerdem kommt bei der jungen Oststeirerin auch Backpulver in den Teig, und sie greift nur heimische Zutaten an, wie Eier von den eigenen Hennen: „Sie sind der Schlüssel für meine handgemachten Krapfen.“