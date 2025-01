Promis läuten das Nightrace in Schladming ein

Glitzer, Glanz und Glamour – bei der Bründl Sports Night in Schladming kam die High Society nach dem Charity Race zur großen Siegerehrung zusammen. Etwa 600 Leute strömten in den Congress Schladming, darunter so einige Ski-Legenden wie Hans Knauß, Maria Riesch, Mike Tritscher, Benni Raich, Timon Haugan und Renate Götschl.