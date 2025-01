Tierquäler forderten Hund und Pferde zurück

Hunde, die offenbar in einem Erdkeller gehalten wurden, Pferde, die so schwer unterernährt waren, dass sie vor Schmerzen nicht mehr aufstehen konnten, und Kinder, die zwischen Müll und Ungeziefer lebten – unfassbare Zustände auf einem Hof in der Oststeiermark. Dennoch klagte die betroffene Familie gegen die behördliche Abnahme ihrer Tiere.