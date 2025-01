Playmobil will mit Neuheiten Kinderzimmer erobern

Es soll finanziell wieder bergauf gehen

„Wir wollen auf jeden Fall wieder signifikant wachsen und langfristig wachsen“, führt Kurter vor der Eröffnung der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg aus. In den vergangenen Jahren war es für die Traditionsmarke nicht gut gelaufen. 700 Stellen hatte das deutsche Unternehmen in der Folge abgebaut.