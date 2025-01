Seniorin beim Ausparken überrollt: Haft für Kurier

Ein 19-jähriger Mann wurde am Montag am Wiener Landesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt. Der Fall geht auf einen Vorfall im Herbst 2023 zurück, als er als Kurier in einer Kleingartenanlage in Wien-Floridsdorf beim Ausparken eine 82-jährige Frau erfasste, die später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.