Wahre Fanclub-Mitglieder brauchen viel Geduld

Man wird sich melden

Bis heute weiß S. nicht, ob er Mitglied des Fanclubs ist oder nicht. Beim ersten Nachfragen meinte die Hotline-Dame am Telefon, sie wisse es nicht, man werde sich melden. Einen Monat später erhielt er beim Anruf die Auskunft, dass „es so ausschaut“ – jedenfalls werde man sich melden. Also fragte er persönlich nach beim Fanclub-Oberbeauftragten, der den Namen notierte und sagte: Man werde sich melden.