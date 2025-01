Als Sturm die Lokomotive aus Leipzig bremste

„Dieser Elfmeter verfolgt mich noch“

„Noch in der DDR haben wir uns alle karierte Hüte gekauft. Mit denen sind wir dann am Flughafen in Graz gelandet und sind von zahlreichen Sturm-Anhängern empfangen worden. Noch heute erinnere ich mich gerne zurück. Lieber als an das Viertelfinale dann gegen Nottingham, wo ich ja den entscheidenden Elfmeter verschuldet habe. Dieser Elfmeter in der 114. Minute verfolgt mich noch 40 Jahre danach“, gesteht Hörmann, der freilich auch der heutigen Mannschaft die Daumen drückt.