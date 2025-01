SPÖ in rot-blauer Gemeinde mit satter Mehrheit

Knalleffekt in Bad Großpertholz, dem größten Schigebiet des Waldviertels, wo der Schilift im zweiten Jahr in Folge nicht mehr fährt: Im Jahr 2020 hatten dort SPÖ und FPÖ der ÖVP die absolute Mehrheit entrissen. Dort war die „Absolute“ schon lange vor dem Millennium immer in der Hand der Schwarzen.