Graz: Hunderte bei Demo gegen Akademikerball

Parallel zur Opernredoute findet am Samstag in Graz, nur wenige hundert Meter entfernt, auch der Akademikerball statt. Der Treffpunkt vieler Burschenschafter rückt durch die aktuellen politischen Ereignisse stärker in den Fokus. Am Nachmittag wird bereits demonstriert, der Polizeieinsatz ist groß.