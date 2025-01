Die (Polit-)Karten werden nun neu gemischt

Was erwarten sich also die Parteien? Die Volkspartei tritt erstmals nicht in allen Gemeinden an, wird den „Ausreißer“ Zillingdorf im Bezirk Wiener Neustadt – wo schwarze Gemeinderäte diesmal mit einer Bürgerliste an den Start gehen – aber nach der Wahl gerne für sich beanspruchen. Dass man heuer Gemeinden verlieren wird, ist unbestritten. „Wir haben bei jeder Wahl ein paar Orte, in denen sich die Mehrheiten drehen“, so ein Parteisprecher zur „Krone“.