Nächstes Test-Derby in Neu Amerika

Und heute (14.30) im zweiten Test kommt es zum Wiedersehen mit den Bregenzern, gegen die die Dornbirner in der vergangenen Saison noch in Liga zwei gespielt hatten. Auch die Landeshauptstädter haben schon ein Testduell in den Füßen, unterlagen am vergangenen Wochenende Altach knapp mit 1:2. Trainer Regi van Acker und sein Team stiegen eine Woche später in die Vorbereitung ein als die Messestädter. „Ihre Pause war auch wesentlich kürzer, außerdem müssen die Spieler im Profibetrieb auch im Urlaub individuelle Trainingspläne einhalten. Das ist bei uns jetzt anders“, meint Orie, der sich auf das Duell mit den Bregenzern freut. „Für uns ist es ein sehr spannender Test. Ich will sehen, ob wir gegen einen stärkeren Gegner geschlossen auftreten können. Wichtig ist die Laufarbeit und das Spiel gegen den Ball. Spritzig müssen wir heute noch nicht sein.“