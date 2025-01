„Die Behörde kann keine Schnellschüsse machen“

Erschütternd das Foto, auf dem das Pferd halbtot in der prallen Sonne auf der Wiese liegt: Wie lang wurde da zugewartet, bis es abgenommen wurde? Gerade Weiz hat ja ein herausragendes Veterinäramt und ist für das Engagement der Amtstierärzte bekannt.

Die Causa war so schwierig, weil die Tiere in diversen Örtlichkeiten untergebracht, nahezu versteckt waren, womit man sich auch Kontrollen entzog. Besagtes Pferd wurde am 3. September so aufgefunden und sofort abgenommen.