Dschungelcamper mussten vor Unwetter flüchten!

Dschungeltelefon als Zufluchtsort

„Das Wetter in Australien macht, was es will. Das mussten auch unsere Dschungelstars bereits am eigenen Leib erfahren. Kurz nach ihrem Einzug hieß es nämlich: Alle ab ins Dschungeltelefon“, erklärte RTL. Das Dschungeltelefon ist im Gegensatz zu den meisten Plätzen am Drehort wetterfest – es ist überdacht und hat Sitzgelegenheiten. Darin schütten die Teilnehmer für gewöhnlich ihr Herz vor dem Fernsehpublikum aus oder lästern über ihre Mitcamper.