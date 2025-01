Diesen steirischen Titel wird man nie vergessen

Hans Dobida war damals in führender Funktion dabei – daher war am Freitag auch das „Who's who“ des steirischen Eishockey dabei, als der 95-jährig verstorbene „Mister Eishockey“, der von 1977 bis 1996 ÖEHV-Präsident und auch in den Organisationskomitees der Olympischen Spiele 1964 und 1976 in Innsbruck tätig war, in Kalsdorf verabschiedet und am Steinfeldfriedhof beigesetzt wurde.