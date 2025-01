„Wir haben bisher noch immer eine Lösung gefunden“

„Den werde ich nie vergessen“

Welches Ereignis blieb in dieser Zeit am meisten in Erinnerung? „Der furchtbare Sturz von Hans Grugger im Jahr 2011 beim Training. Den werde ich nie vergessen“, erinnert sich Leitner, der selbst ein sehr guter Skifahrer ist, zurück. Apropos Stürze: Da gibt es klare Vorgaben, was im Falle des Falles zu tun ist. „Zunächst ein Startstopp. Wir haben zehn Notärzte vor Ort. Einen am Start, einen im Ziel und acht entlang der Strecke“, schildert Leitner. So lange der Rennläufer nicht stehe, werden auch keinerlei Wiederholungen im Fernsehen eingespielt. Im Falle einer schwereren Verletzung gehe es mit dem Hubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus. Und dann heißt es: „Warten auf Details.“