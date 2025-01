Finale der Australian Open: Sabalenka gegen Keys

Die große Favoritin auf den mit umgerechnet 2,11 Mio. Euro dotierten Siegerscheck bei den Australian Open heißt Aryna Sabalenka. Die Weltranglisten-Erste strebt am Samstag im Endspiel (09.30 Uhr MEZ/live Eurosport, ServusTV) gegen Überraschungsfinalistin Madison Keys ihren Titel-Hattrick in Melbourne an. Die US-Amerikanerin, die 2017 bei den US Open schon einmal in einem Major-Finale gestanden war, hat mit einer 1:4-Bilanz gegen Sabalenka aber Außenseiterchancen.