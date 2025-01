Im Arminen-Dome geht‘s um Titel im Hallen-Hockey

Der Arminen-Dome am Jenschikweg 12 im 17. Bezirk wird in den kommenden Tagen zum Zentrum des rot-weiß-roten Hockey-Sports. Beim Wempe Masters geht es um die Staatsmeistertitel bei Damen und Herren und in den Relegationsspielen auch um den Verbleib in der höchsten Spielklasse.