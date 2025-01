Jehova-Bomber: Jetzt liegt die Anklage am Tisch

Höllenmaschine hatte riesige Sprengkraft

Die Höllenmaschine, die der Einzelgänger vor dem Königreichssaal der Jehovas in Kalsdorf deponiert hatte und die Mitglieder der Glaubensgemeinschaft rechtzeitig entdeckt hatten, hatte eine enorme Sprengkraft. Wäre sie in die Luft geflogen, hätte es große Schäden am Gebäude gegeben. Was die Bombe an Menschen angerichtet hätte, mag man sich gar nicht erst ausdenken. Der Mordversuch an der Mutter seiner Kinder ist Teil der Anklage.