Charlène bei ihrem jüngsten Auftritt ohne Ehering

Guillaume starb am 17. Jänner Berichten zufolge an den Folgen einer „verheerenden Krankheit“. „Das Fürstentum Monaco verliert einen vorbildlichen Diener, dessen Taten und Loyalität in Erinnerung bleiben werden. Ich spreche seiner Familie mein aufrichtiges Beileid aus und denke an alle, die heute um ihn trauern“, hieß es in einer Erklärung des Fürsten. Er habe einen sehr geschätzten Freund verloren, auf den er immer zählen konnte.