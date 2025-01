Kaiper, Kaiper! Starke Leistung des ÖHB-Torwarts

In der ersten Halbzeit hat ÖHB-Torwart Florian Kaiper die ungarische Auswahl mit seinen Paraden zur Weißglut getrieben. Trotzdem reicht die perfekte Performance in den ersten 30 Minuten nicht zum Sieg. Im krone.tv-Interview gibt Kaiper auch Einblicke in seine Gefühlwelt, nachdem er auch beim Remis gegen Nordmazedonien im Mittelpunkt gestanden ist.