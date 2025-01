Mordfall Adnet: Justiz beantragt die Einweisung

Die „Krone“ hatte kürzlich über den Mordfall berichtet: Jener in Adnet lebende Deutsche (31), der den Vorwürfen nach am 22. Oktober seine Mutter (67) mit einem Messer getötet haben soll, leidet an psychischen Problemen und gilt als nicht zurechnungsfähig. Nun wurde die Einweisung in die „Geschlossene“ beantragt.