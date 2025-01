Mutter getötet: Verdächtigem droht die Einweisung

Die „Krone“ berichtete über den schrecklichen Kriminalfall: Ein in Adnet lebender Deutscher (31) soll am 22. Oktober seine eigene Mutter mit einem Messer getötet haben. Während des gemeinsamen Abendessens soll er der in Bayern lebenden 67-Jährigen tödliche Verletzungen im Bereich des Halses zugefügt haben.